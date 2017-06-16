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16 Haziran 2017 20:00 | Son Güncelleme: 16 Haziran 2017 19:41

Fenerbahçe, Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Fenerbahçe, Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nabil Dirar'ın, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi tetkik ve muayeneye tabi tutulduğu aktarıldı.

İlk olarak kan değerlerine bakılan Faslı oyuncunun, ardından solunum ve efor testinden geçtiği, daha sonra da göz ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı ifade edildi.

Etiketler: Nabil Dirar


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