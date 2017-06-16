Fenerbahçe, Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nabil Dirar'ın, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi tetkik ve muayeneye tabi tutulduğu aktarıldı.



İlk olarak kan değerlerine bakılan Faslı oyuncunun, ardından solunum ve efor testinden geçtiği, daha sonra da göz ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı ifade edildi.