Din görevlileri yarışmaya hazırlanıyor

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Kur'an kursu öğreticileri, imam hatip ve müezzin kayyımlar arasında "etkili hutbe sunumu", taşra teşkilatında görevli personel arasında ise "hutbe yazma" yarışmaları yapılacak.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Kur'an kursu öğreticileri, imam hatip ve müezzin kayyımlar arasında "etkili hutbe sunumu", taşra teşkilatında görevli personel arasında ise "hutbe yazma" yarışmaları düzenlenecek.



Alınan bilgiye göre, personelin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamak, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarını sağlamak için her yıl 1-7 Ekim'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" düzenleniyor.



Bu yıl da hafta kapsamında Kur'an kursu öğreticileri, imam hatip ve müezzin kayyımlar arasında "etkili hutbe sunumu", başkanlığın taşra teşkilatında görevli personel arasında da "hutbe yazma" yarışmaları yapılacak.



"Etkili hutbe sunumu" yarışmasına katılacak personel, 31 Mart'a kadar bağlı bulundukları müftülüklere şahsen müracaat edebilecek. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecek. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ise ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacak.



"Hutbe yazma" yarışmasına 2 farklı kategoride katılacak personel ise "Sahih din anlayışı ve itidal" veya "İstikamet üzere olabilmek" konularında hazırladıkları hutbeleri imzalayıp, 16 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulunduğu müftülüğe teslim edecek.



Önceki yıllarda Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı ise kabul edilmeyecek.



Yarışmada dereceye girenler, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda ödüllendirilecek.