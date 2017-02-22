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Dilenen zabıtaya 10 dakikada 80 lira verildi

Dilenen zabıtaya 10 dakikada 80 lira verildi

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek amacıyla bir zabıta memurunu dilenci kılığına soktu. Dilendirilen zabıta memuru, 10 dakikada 80 lira para topladı.
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Gündem 22 Şubat 2017 - 17:20

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