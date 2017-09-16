Dikkat! İşveren o ücreti ödemezse tazminat alabilirsiniz

İşveren, fazla mesai için işçinin onayı almak ve fazla mesaiye daha çok ücret ödemek zorunda. İşçi ise parası ödenmezse sözleşmeyi feshedip tazminat talep edebilir.

Türkiye'de bir işçi haftada en çok 45 saat çalıştırılabiliyor. Bunun yukarısı fazla çalışma ve mesaiye giriyor. Türkiye'deki ortalama çalışma süresi ise 47.8 saat. Buna göre her işçi haftada en az 3 saat mesaiye kalmış oluyor.



OECD verilerine göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 44'e yakını haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Bu oran OECD ortalamasında sadece yüzde 9. Türkiye'de 'ücretli işlerde' erkeklerin yüzde 47'si, kadınların ise yüzde 33'ü çok uzun saatler çalışıyor.



TÜRKİYE İLK SIRADA



Haftalık ortalama çalışma saatleri Hollanda'da 30, Fransa'da 35, İngiltere'de 36.5, Almanya'da 38 saat, Çin'de 40 saat, Yunanistan'da ise 42.1 saat. 60 saatin üzerinde çalışanlar listesine bakıldığında ise Türkiye yüzde 23.3 oran ile birinci sırada. OECD'de aynı oran yüzde 5.6.



KARŞILIĞI ÖDENMELİ



Türkiye'de mesai yapan işçinin onayının alınması şartı bulunuyor. İşveren işçinin yaptığı fazla çalışma saatlerini hesaplayarak bunları yüzde 50 fazla ücret ile ödemek zorunda. Parası ödenmezse haklı fesih şartları oluşuyor. Bu durumda çalışan isterse tazminatını talep edebiliyor. Bunun dışında fazla çalışılan saatler için işçi isterse para almak yerine serbest zaman da talep edebiliyor. Serbest zaman da aynen para hesabında olduğu gibi yüzde 50 fazlasıyla veriliyor. Yani 2 saat mesai yapan bir işçi 3 saat serbest zaman kazanıyor. Denkleştirme yöntemiyle de fazla çalışma yaptırılıyor. Bu durumda da mesai ücreti ödenmiyor.

Kaynak: Ahaber