Die Welt temsilcisi hakkında tutuklama istemi

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Yücel'in "terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yücel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



Burada Başsavcıvekili Yılmaz tarafından ifadesi alınan Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.



Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Yücel'in gazetecilik görünümü altında, PKK silahlı terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık ile röportaj yaparak örgütü legalleştirme girişimlerine destek olduğu, güvenlik kuvvetlerinin örgüte yönelik haklı operasyon ve işlemleriyle ilgili olumsuz algı oluşturmaya matuf yazılar yazdığı belirtildi.



Sevk yazısında şüphelinin 12 Aralık 2016 tarihli bir yazısında, söz konusu operasyonlar sırasında Cizre'de ölen Hacer Arslan'ın kasıtlı bir şekilde güvenlik güçleri tarafından yakılarak öldürüldüğünü iddia ettiği kaydedilerek, yazı içerikleri değerlendirildiğinde şüphelinin gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde, ayrımcılığı körükleyici nitelikte yazı yazdığı, silahlı terör örgütünün söylemlerini dile getirerek propaganda yaptığı ve böylece üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.



Bu arada, hakimliğe sevk edilen Yücel için CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'ın da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği görüldü.