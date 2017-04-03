Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yangın

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde radyoloji bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 çalışan dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin eksi ikinci katındaki radyoloji bölümünün ek ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangının kısa sürede büyümesi üzerine aynı katta bulunan ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi duman altında kaldı.



Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri ile hastane personeli tarafından hastalar başka bölümlere nakledildi.



İlk belirlemelere göre, yangında 2 personel dumandan etkilendi. 2 çalışan, aynı hastanede tedavi altına alındı.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Prof. Dr. Gül, ilk belirlemelere göre güç kaynağının ısınması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle hastanede mahsur kalan bulunmadığını belirtti.