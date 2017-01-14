Dicle Nehri'nin doğu yakasında kontrol sağlandı

Irak ordu güçlerinin, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, Musul Havaalanı'na komşu Dicle Nehri'nin doğu yakasında kontrolü sağladığı bildirildi.

Binbaşı Abdusselam el-Ceburi yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Dicle Nehri yakınındaki Yarmaca semtine saldırı düzenlediğini söyledi.



Semtin teröristlerden temizlendiğini aktaran Ceburi, askerlerin böylece nehrin doğu yakasında kontrolü sağladığını ifade etti.



Ayrıca, Terörle Mücadele Biriminin Musul'un doğusundaki El-Faysaliye ve El-Kifaat semtlerinden bin 200 sivili tahliye ettiği bildirildi.



Bu semtlerin DEAŞ'tan yeni temizlenmesi nedeniyle askeri bölge kabul edilmesi ve terör örgütünün muhtemel bombalı saldırılarından korumak için sivillerin güvenli bölgelere götürüldüğü kaydedildi.



Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'a yönelik operasyonun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana kentin doğu bölgesinde ilerleme kaydetti ancak batısında ise henüz bir operasyon başlatmadı.



Güvenlik kaynakları, kentin doğusunda yer alan mahallelerin yarısından fazlasının DEAŞ'tan kurtarıldığını belirtiyor.