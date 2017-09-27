İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 8 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C terör örgütünün üst düzey örgütlenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 örgüt sorumlusu tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Terör Savcılığı'nca sorgulandı.



Şüpheliler Sevcan Adıgüzel, Dilan Uludağ, Betül Varan, Özlem Kütük 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan, Hasan Karapınar, Karip Polat, Yeliz Kılıç ve Bayram Güleç ise 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Sevk yazısında şüphelilerden Özlem Kütük'ün DHKP-C'nin İstanbul sorumlusu olduğu, 2015 yılına kadar İç Anadolu Bölgesi sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, bir dönem örgütün memur yapılanması olan Devrimci Memur Hareketi adına sorumlu olduğu öğrenildi.



Şüpheli Yeliz Kılıç'ın DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi olduğu ve örgütün yayın organı olan Yürüyüş Dergisi'nde kaldığı belirlenirken Dilan Uludağ'ın örgütün Gençlik Federasyonu'nun sorumlusu olduğu kaydedildi.



ŞİFRELİ YAZIŞMA YAPAN ÖRGÜT MENSUBU



Yine şüphelilerden Sevcan Adıgüzel'in DHKP-C yurtdışı merkez komite ile şifreli yazışma yapan örgüt mensuplarından biri olduğu, örgütün silahlı kanadı SPB (Silahlı Propaganda Birlikleri) geçebileceği kaydedilen sevk yazısında Hasan Karapınar'ın örgütün TAYAD (Tutuklu ve hükümlü aileleri yardımlaşma derneği) adı altında kurulan yapılanmanın sorumlusu olduğu ifade edildi.



GAZİ MAHALLİ ALAN SORUMLUSU



Şüpheli Betül Varan'ın ise DHKP-C Uluslararası İlişkiler Komitesi adı altındaki yapılanma içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen sevk yazısında Karip Polat'ın da şifreli yazışma yapan örgüt mensupları arasında olduğu belirtildi. Diğer şüpheli Bayram Güleç'in ise örgütün mahalli alan yapılanmasından Gazi Mahalli Alan yapılanması içerisinde halk meclisi sorumlusu olduğu ve aktif şekilde faaliyet yürüttüğü ifade edildi.



TUTUKLANDILAR



Sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları tamamlanan 8 şüpheli 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Geçtiğimiz günlerde de örgütün avukat yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmiş gözaltına alınan 16 isimden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.