DHKP/C üyesi yol kontrolünde yakalandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yol kontrolünde DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde bir otobüsü durdurarak, yolcuların kimliklerini kontrol etti.



Yapılan kontrollerde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, DHKP/C üyesi olmak suçundan aranan D.T. gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, üniversite öğrencisi olan D.T'yi savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.