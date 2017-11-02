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02 Kasım 2017 08:37 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2017 08:39

DHKP/C üyesi yol kontrolünde yakalandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yol kontrolünde DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

DHKP/C üyesi yol kontrolünde yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde bir otobüsü durdurarak, yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, DHKP/C üyesi olmak suçundan aranan D.T. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, üniversite öğrencisi olan D.T'yi savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Etiketler: DHKP/CAYDIN


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