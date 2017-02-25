Devrik lidere hapis ve para cezası

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali, damadı ve döneminin savunma bakanının, yargılandıkları yeni "yolsuzluk" davasında 6 ila 8 yıl hapis ile 500 bin dolar para cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başkent Tunus'taki Asliye Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin, "yolsuzluk" davasında gıyaben yargılanan Bin Ali hakkında 8 yıl hapis, damadı Sahr el-Matiri'yi de aynı davadan 6 yıl, dönemin savunma bakanı Rıza Karira'yı ise 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı kaydedildi.



Tunus Asliye Mahkemesi Başsavcılığı Sözcüsü Süfyan es-Seliti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus Ceza Kanunu'nun 96. maddesi gereğince "görevini kötüye kullanmak, yönetimi zarara uğratmak" gibi suçlamalarla Bin Ali, damadı ve döneminin savunma bakanı hakkında verilen hapis cezalarının yanı sıra bu kişilerin 500 bin dolar para cezasına çarptırıldığını söyledi.



Seliti, ismini açıklamadığı bazı taraflar hakkında da 4 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.



Karara temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.



Tunus Adalet Bakanlığı, geçen yıllarda, devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali ve yakınları aleyhinde açılan yolsuzluk davası sayısının 800'e ulaştığını açıklamıştı.