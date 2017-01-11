Devletten orman köylülerine hibe

Orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak.

Orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce veya gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve gelirlerin tahsilatı konusunda düzenlemeler öngören Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmeliğe göre, gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesi doğrultusunda, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarının yanı sıra özel orman fidanlıkları için hibe verilecek.

ORMAN KÖYLÜSÜNE POZİTİF AYRIMCILIK



Türkiye'de milli gelirden en düşük payı alan ve kırsalda yaklaşık 21 bin köyde yaşayan 7 milyon civarındaki vatandaşlardan orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlere, onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ceviz, badem, zeytin, defne, harnup gibi ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN DIŞINDAKİ TÜRLER İÇİN HİBE TAHSİSİ YAPILMAYACAK



Gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları özel erozyon kontrolü çalışmaları ile hibe talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı Orman Bölge Müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak verilecek.



Yapılan özel ağaçlandırmanın dışında alt türler için hibe tahsisi yapılmayacak.