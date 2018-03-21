"Devletin eli ikinci el araç piyasasına girmeli"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Oran:"(İkinci el araç piyasası) Devletin eli bu işin içine girmeli. Devletin eli bu işin içine girmediği zaman, kendiniz alıp kendiniz satıyor, pazarı kendiniz oluşturuyorsunuz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, "(İkinci el araç piyasası) Devletin eli bu işin içine girmeli. Devletin eli bu işin içine girmediği zaman, kendiniz alıp kendiniz satıyor, pazarı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yeminli mali müşavirler gibi, bu sektöründe ekspertizini yapacak, devletin de bir elemanının içinde olacağı bir sistem kuralım." dedi.

Oran, İTO'da düzenlenen ve ikinci el otomotiv ticareti konusunun tüm taraflarca masaya yatırıldığı toplantı İTO Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı Ziya Alp Gülan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Oran, Türkiye'deki ikinci el piyasasına ilişkin bilgi verdi.

Piyasanın çok büyük bir hacme sahip olduğunu belirten Oran, şunları söyledi:

"Ocak-kasım döneminde Türkiye'de, 6 milyon 700 binden fazla araç el değiştirdi. Geçen yıl bu rakam, 6 milyon 200 bin seviyelerindeydi. Yani yıllık bazda yüzde 10'un üstünde artış oldu. Pazar büyük, satışlar artıyor, piyasa canlı. Dolayısıyla bu kadar büyük bir ekonomik hareketliliğin olduğu yerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da bir o kadar kritiktir.

Böylesi önemli bir ticari hacim gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmelerin yapılması ile beslenebilir. Nasıl ki hizmet sektörünün hemen her alanında nitelikli satış danışmanları, piyasaların sağlıklı işlemesi için elzemdir burada da net şekilde görüyoruz ki burada da satış danışmanları çok önemli, nitelikli kişilerden oluşması, eğitimli olması, güven verici olması lazım."

Bu ihtiyaç doğrultusunda Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi'nin güzel bir adım attığını hatırlatan Oran, 2. el araç konusunda satış danışmanlarına yönelik bir eğitim projesinin hazırladığını anlattı.

Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu eğitimlerin başlatıldığını bildirerek, 2015'ten bu yana "2.El Otomotiv Satış Danışmanı Eğitim Programı"nı sürdürdüklerini söyledi.

Oran, bu eğitimlerden, 3 yıl içinde toplam 7 etapta, 260 sektör çalışanın yararlandığını bildirdi.

- "2. el araç işinde en önemli husus güven"

"2. el araç işinde en önemli husus güven." diyen Oran, satış danışmanlarının aracın her türlü yönünü, avantajlarıyla birlikte eksiklerini ve kusurlarını da alıcılara iletmesi gerektiğini söyledi.

Oran, eğitimlerimize yönelik talebin yüksek seviyede devam ettiğine dikkati çekerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan sonraki programlarımızda da güçlü iş birliğiyle, ikinci el araç piyasasına nitelikli insan kaynağı sağlamayı sürdüreceğiz. İstanbul Ticaret Odası olarak inanıyoruz ki üyemizin, sektörlerimizin, piyasanın ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamak bizim temel vazifemiz.

Buradan bir çağrıda bulunuyorum, gelin birlikte öyle bir konuya parmak basalım ki, bütün ülkede ikinci el araçları da ilgilendirsin, alıcıları daha mutlu etsin, satıcıları da huzurlu etsin. Ben derim ki, devletin eli bu işin içine girmeli. Devletin eli bu işin içine girmediği zaman, kendiniz alıp kendiniz satıyor, pazarı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yeminli mali müşavirler gibi, bu sektöründe ekspertizini yapacak, devletin de bir elemanının içinde olacağı bir sistem kuralım."

Toplantının ardından "2.El Otomotiv Satış Danışmanı Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA