"Devletimizin bekası için çok çalışmalıyız"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Harun Karacan, "2023 hedefine giderken hep birlikte, Türkiye'nin geleceği, devletimizin bekası için çok çalışmalıyız, gayret etmeliyiz." dedi.

Karacan, partisinin Sivrihisar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her mensubunun bir davanın neferi olduğunu vurgulayarak, partililere şöyle seslendi:



"AK Parti'nin gerçek sahipleri sizlersiniz. AK Parti'ye sahip çıkmakla beraber memleketine, devletine sahip çıkan, bayrağına, milletine, toprağına sahip çıkar. İnşallah hep birlikte bundan sonra da sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. 2023 hedefine giderken hep birlikte, Türkiye'nin geleceği, devletimizin bekası için çok çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. 2019 yılında üç seçimi birlikte gerçekleştireceğiz, mahalli idareler seçimi, milletvekili seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu üç seçim ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğinin belirleneceği seçimler olacaktır. 2019 yılında gerçekleştireceğimiz seçimlere şimdiden hepimize büyük görevler düştüğünü hatırlatmak isterim. Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam."



AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü'nün katılımıyla gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen kongrede AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Yasin Kas, güven tazeledi.