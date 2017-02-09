Devletimiz bize iyi bakıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri hasar gören ve konteyner kentte alınan vatandaşlar, normal yaşantılarına dönmeye çalışıyor.

AFAD ve Türk Kızılayı tarafından depremden en fazla etkilenen Yukarıköy'de kurulan konteyner kentte kalan vatandaşlar, gündüzleri yıkılan evlerine gidip kalan eşyalarını topluyor. Bazı vatandaşlar ise hayvanlarını beslemek için köydeki kışlaklarına gidiyor.



Depremzede 66 yaşındaki Kadriye Demirbaş, yaptığı açıklamada, depremden sonra ilk kez geldiği evine ilaçlarını almak için girdiğini söyledi. Evde kalan yiyeceklerini de aldığını anlatan Demirbaş, "Üç gündür devletimiz bize yemek veriyor ama ben yine de evdekileri aldım." dedi.



Ünzile Çarıksız ise depremin ardından evlerinin yıkılması nedeniyle konteynerde kaldıklarını bildirdi. Sabah kalkıp, hayvanlarının bulunduğu kışlaklara geldiklerini aktaran Çarıksız, "Her sabah küçükbaş hayvanlarımıza bakmaya geliyoruz. Hayvanlarımız doğum yapacak. Biz de canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Devletimiz de bize iyi bakıyor." diye konuştu.



Neslihan Çolak da depremin ardından evlerinin tamamen yıkıldığını belirtti. Sabah kahvaltı yaparken depremin eve hasar verdiğini anlatan Çolak, "Evden zorlukla çıktık. Dönüp baktım ki evim yıkılmış. Evdeki eşyalarımız çıkarttık." ifadelerini kullandı.



''ÇOK KORKTUK, ALLAH KORUDU"



Çam köyünden 73 yaşındaki Halil İbrahim Karanfil ise Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu ve ardından deprem olduğunu, buna rağmen okumaya bırakmadığını söyledi. Karanfil, şunları dile getirdi:



"Sabah 6'da kalktım. Kur'an-ı Kerim okuyordum. Yasin-i Şerif'i okudum ondan sonra Tebareke'yi okumaya başladığım sırada bir gürültü geldi. Sonra benim ev yıkılmaya başladı. Ben içeride Tebareke'yi ezbere bildiğim için okumayı kesmedim, ardından sureleri okudum bu sırada ev yıkıldı ama üzerime bir şey gelmedi. Daha sonra duamı yaptım ve ondan sonra evden çıktım. Allah'ıma şükürler olsun üzerime hiçbir taş veya toprak gelmedi. Dışarı çıktım, baktım zaten evin ön yüzü yıkılmış. Çok korktuk. Allah korudu."