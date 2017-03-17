Devlete 1 milyon hektarlık hibe

Şili'de önceki yıl ölen Amerikalı girişimci ve doğa koruma aktivisti Doug Tompkins'in kurduğu özel vakfa ait bir milyon hektarlık ıslah edilmiş doğal alan, mili park yapılmak üzere kamuya hibe edildi.

Tompkins Doğa Koruma Vakfı ile Şili hükümeti arasında imzalanan anlaşmayla kamuya devri karalaştırılan arazilerin, ülkenin güneyindeki Patagonya bölgesinde üç yeni milli park kurulması, mevcut üç milli parkın sınırlarının genişletilmesi ve iki mili parkın sınırları içindeki orman alanlarının birleştirilmesi için kullanılacağı belirtildi.



Hibe, ülkede doğal çevrenin korunması için yapılan en büyük arazi bağışı olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu arazilerin, Şili hükümetinin "Parklar Güzergahı" olarak adlandırdığı, ülkenin güney kesimini 2 bin 400 kilometrelik bir hat boyunca bir uçtan diğer uca (Göller Yöresi'nden Boynuz Burnu'na kadar) kat edecek 17 milli parktan oluşan projenin temelini oluşturacağı ifade edildi.



Projenin, tamamlandığında Şili'de 10 milyon hektardan fazla ilave doğal alanı koruma altına alacağı kaydedildi.



Tompkins Vakfını temsilen Doug Tompkins'in dul eşi Kristine McDivitt Tompkins ile anlaşmaya imza atan Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bu, dev bir biyo-çeşitlilik kaynağının ihyası ve kamu yararı için koruma altına alınması yolunda atılmış kritik bir adımdır." ifadelerini kullandı.



Bachelet'in yeni milli parkların yaratılması için gereken kararnameleri başkanlık döneminin sona ereceği Mart 2018'den önce imzalanması bekleniyor.



Doğa sporları markası North Face ve günlük giyim markası Espirit'in kurucu ortağı olan Amerikalı girişimci Tompkins, 1990'lı yıllardan itibaren servetini Şili ve Arjantin arasındaki Patagonya bölgesinde tehdit altındaki bölgelerden büyük ölçekli araziler satın alarak doğal koruma alanları yaratmaya adamıştı.



Tompkins'in girişimi, ilk başta her iki ülkede de şüpheyle karşılanmış, yerel siyasetçiler, milliyetçi çevreler ve bölgede faaliyet gösteren kereste ve enerji şirketleri onun bölgedeki su kaynaklarını çalmaya çalıştığı iddia etmişti.



Tompkins, eleştirilere karşı söz konusu arazileri nihayetinde ülke yönetimlerine devretmek üzere koruma altına aldıklarını vurgulamıştı. Nitekim imzalanan anlaşmayla Tompkins'in vasiyeti yerine getirilmiş oldu.



Doğa tutkunu Tompkins, 2015 yılı aralık ayında Şili'nin güneyindeki General Carrera Gölü'nde kano yaparken suya düşmüş, uzun süre gölün soğuk sularında kurtarılmayı beklerken yaşadığı şiddetli hipotermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 72 yaşında hayata gözlerini yummuştu.