Devlet Sur'u yeniden inşa ediyor

PKK'lı teröristlerin geçen yıl yaşamı da hiçe sayan saldırıları sonucu zarar gören Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, adeta yeniden inşa ediliyor.

Tarihi Sur ilçesinde geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesiyle oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan hummalı çalışma devam ediyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 4 Ocak'ta temeli atılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan Suriçi, devlet tarafından adeta yeniden inşa edilmiş olacak.



Ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan ve tarihi değerleriyle "Doğu'nun Paris"i olarak adlandırılan Sur'daki kültür varlıkları da bu sayede korunarak gelecek nesillere aktarılacak.



DİCLE NEHRİ YENİDEN HAYAT BULACAK



Bakanlıkça Dicle Vadisi ve Kırklar Dağı rekreasyon çalışmaları yürütülüyor.



Diyarbakır'ın doğusundan başlayarak güneye doğru akışını sürdüren Dicle Nehri ve bunu içine alan Dicle Vadisi, şehrin doğal turizm ve rekreasyon alanını oluşturuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 1. etap uygulama alanı 31,85 hektarı kapsıyor.



Kuzeyde Hevsel Bahçeleri, güneyde On Gözlü Köprü, batıda Ovabağ-Diyarbakır yolu ve doğuda Kırklar Dağı'nı kapsayan bölgede projeyle, Dicle Vadisi'nin doğal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak doğa parkı, yürüyüş yolları, ağaçlandırma alanları, sosyal tesis ve cami yapılacak.



GELENEKSEL DOKUYA UYGUN KONUTLAR



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçede terör olaylarında zarar gören alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımına başlandı. 13 bin metrekarelik alanda inşa edilen konutların bu yıl sonu tamamlanması planlanıyor.



Sur'daki yapıların aslına uygun restore edilmesi çalışmaları sürerken, Suriçi'nde inşa edilecek geleneksel dokulu yapılarla bu restorasyon çalışmaları bütünleşmiş olacak.



GAZİ CADDESİ VE TARİHİ ÇARŞI YENİLENİYOR



Bakanlıkça ihalesi ve sözleşmesi yapılan, Suriçi'nin en işlek caddesi Gazi ve yanında bulunan tarihi Yanık Çarşı'nın "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.



Projeyle 494 iş yeri yeniden düzenleniyor. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, mekanın önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline gelmesi hedefleniyor.



İÇKALE ÇARPIK YAPILARDAN TEMİZLENDİ



Tarihi İçkale'de Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduğu alanın çarpık yapılardan temizlenmesi çalışmaları, TOKİ tarafından gerçekleştirildi.



TOKİ, kentin turizmi ve maneviyatı için önemli konuma sahip olan alanda kültürel peyzaj çalışmalarına başladı.



İçkale'nin, bütünlük oluşturacak şekilde peyzaj çalışması tamamlanacak. İçkale, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelenler, daha ferah ve çarpık yapılardan arındırılmış bir peyzaj alanla karşılaşacak.



"YENİ SUR DAHA İYİ OLACAK"



Vali Hüseyin Aksoy, Diyarbakır surlarının 5 bin 800 metre uzunluğunda, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Hevsel Bahçeleri ile giren önemli bir değer olduğunu, buranın kentin tanıtımında, kültürel değerlerinin ortaya konmasında çok önemli yer tuttuğunu söyledi.



Özellikle Sur'da geçen yıl yaşanan terör olayları nedeniyle bazı tahribatların oluştuğunu, devletin bunun ortadan kaldırılması için birçok çalışma başlattığını vurgulayan Aksoy, Hz. Süleyman Camisi'nin ön tarafında bulunan, İçkale'nin bitişiğinde yer alan alanda, TOKİ tarafından yürütülen önemli bir rekreasyon çalışmasının bulunduğunu belirtti.



İçkale'deki binaların bir kısmının daha önceki dönemde kamulaştırıldığını, bu işlemlerin tamamlandığını ve binaların yıkımının gerçekleştirildiğini anlatan Aksoy, buranın tamamen rekreasyon alanı olarak Diyarbakır halkına hizmet etmesi için 1 Nisan'da çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.



İçkale bölgesinin eski Diyarbakır'ın yönetim merkezi olduğunu, burada yapılmış çalışmalarla bölgenin turizm açısından cazibe noktası haline getirildiğini kaydeden Aksoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Sur'un yeniden ihyasıyla ilgili birçok çalışma başlatıldığını bildirdi.



Vali Aksoy, tarihi Diyarbakır evlerine uygun konutların inşaatına başlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu bir ilk çalışma ve bölgedeki Diyarbakır evlerinin örnek yapılanmasına uygun bazalt ağırlıklı bir ev çalışması. Diyarbakır ve Sur'un yeniden ihyası konusunda önemli çalışmalardan biri. Bakanlık tarafından 'Sokak Sağlıklaştırma" çalışması kapsamında da Gazi Caddesi ve Yanık Çarşı'da binaların giydirilmesi ve bazalt kaplama yapılıyor. Buraların farklı bir görünüm kazanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Diyarbakır'ın gündemine taşınan Dicle Vadisi Projesi de hayata geçirildi. Bu proje yargıya taşınması nedeniyle başlanılamayan bir projeydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunun birinci etap projesinin ihalesini gerçekleştirdi ve şu anda bu çalışma yürütülüyor."



İlçenin altyapısının yenilenmesi için İller Bankasınca ihale yapıldığını ve çalışmanın yüzde 50'sinin tamamlandığını anlatan Aksoy, Sur'un iç kısmında yaklaşık 2 kilometrelik yol yapıldığını belirtti.



Kentteki çalışmaların aşama aşama devam ettiğini dile getiren Aksoy, "Çalışmalarla önceki Sur'dan çok daha iyi bir Sur'u, turizm açısından insanların ilgi duyacağı bir noktaya taşımış olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanı olmak üzere bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"PROJELERİ HAYATA GEÇİREN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Vatandaşlardan Abdullah Kayıt, kent için iyi çalışmaların yapıldığını gördüklerini söyledi.



Halka hizmet için güzel tesislerin oluşturulduğunu anlatan Kayıt, "Buralar daha önce çöplük gibiydi. Şimdi çok güzel olmuş. Memnun oldum, bu hizmeti yaptıkları için teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda Diyarbakır'a çok turist geliyordu. Surlarımız, hanlarımız, köşklerimiz, Atatürk'ün konakladığı köşk var. Yeniden eski günlerine dönmesini istiyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz en güzel şeylere layık." diye konuştu.



Şehmus Tunç ise Dicle Vadisi Projesi ile ilçenin çok daha güzel olacağını kaydederek, "Daha önce Dicle Nehri'nin kenarı bakımsızdı, çok kötü bir durumdaydı. Bakımsız haldeyken de buraya pikniğe gelirdik. Şimdi çok iyi. Bu projelerin Diyarbakır'a faydası olacaktır. Burası tarihi bir şehir. Projeleri hayata geçiren yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.



Van'dan gelen üniversite öğrencisi Hülya Yaz da ilk kez ziyaret ettiği Diyarbakır'ın tarihi ve güzel bir kent olduğunu anlattı.



Kentte hem Diyarbakır halkı hem de turistler için mükemmel projelerin uygulandığını dile getiren Yaz, "Diyarbakır'ı gezdim. Özellikle Suriçi çok güzel, burayı çok beğendim." ifadelerini kullandı.