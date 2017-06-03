Devlet korumasındaki çocuk evlerinden iki TEOG birincisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan ve Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı sonuçlar alan çocuklarla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kaya, TEOG'da başarı gösteren çocukları kabulünde onları tebrik ederek, "Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizlerin diğer arkadaşlarınıza da örnek olacağınızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Kaya, çocuklarla sohbet ederek her birine sınavda kaç net yaptıklarını ve ileride ne olmak istediklerini sordu.



Erkek çocuklardan daha çok "mühendis", kız çocuklardan ise "doktor" cevabını alan Bakan Kaya, çocuklara "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bütün imkanlarımızla sizin hayallerinize ulaşmanız için çalışmaya devam edeceğiz." diye seslendi.



Çocuklara düzenli çalışmanın faydalarını anlatan Kaya, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Kaya, TEOG'da başarılı olan çocukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturmak istediğini de söyleyerek, onlara tatil sözü verdi.



TABLET HEDİYE EDİLDİ



Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar da sunulan imkanlarla kendilerini aile ortamında hissettiklerini ve ders çalışmaya teşvik edildiklerini anlattı.



Sınavda 120 soruyu doğru cevaplayarak tam puan alan Gülcan Gökmen ile Ziya Yücekaya ve 119 soruyu doğru yanıtlayan Nurullah Yavuz, başarılarının sırrının düzenli ve verimli çalışmak olduğunu söyledi.



Gökmen, Yücekaya ve Yavuz'un yanı sıra 12 çocuk daha sınavda aldıkları yüksek puanlarla önemli başarı elde etti.



Bakan Kaya, kabulün ardından çocuklara tablet hediye etti.



