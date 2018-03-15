Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi maçını Bülent Yıldırım yönetecek

Süper Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yapılacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı 19:00'da Ülker Stadı'nda başlayacak, derbide düdük çalacak olan Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Kemal Yılmaz ve Ekrem Kan olacak.



Müsabakanın dördüncü hakeminin Ümit Öztürk olacağı belirtildi.

Kaynak: AjansHaber