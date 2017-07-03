Develeri dondurmayla serinletiyorlar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turlarda kullanılan develer, sıcak havada dondurmayla serinletiliyor.

Peribacaları, kayadan oyma manastırları, doğal kaya oluşumlarıyla bezeli vadileri, sıcak hava balonu, at, ATV ve deve turlarıyla ünlü turizm bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.



Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Kapadokya'da hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceye ulaşıyor.



Bölgeyi ziyaret eden turistlerin kısa süreli turlarla gezinti yaptığı develer, sahipleri tarafından serinletilmeye çalışılıyor.



Tur düzenleyenlerden kimisi dondurmayla, kimisi de hortumdan akan suyla, sıcak iklime alışık olmasıyla bilinen develeri serinletiyor.



Paşabağı mevkisinde deve turu düzenleyen Veysel Pişkin, turistlerin turlara ilgi gösterdiğini, bu nedenle sürekli açık alanda bulunduklarını ifade etti.







Havanın çok sıcak olması nedeniyle develeri serinletmek için farklı yöntemler uyguladıklarını anlatan Pişkin, "Genellikle develeri yıkıyoruz, kurudukça tekrar yıkıyoruz. Bu şekilde serinletiyoruz." dedi.



Uçhisar Kalesi çevresinde tur düzenleyen Hakan Zeyrek ise sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği son günlerde turların kendileri ve develer için zorlaştığını belirtti.



Ekmek parası kazanabilmek için güneşin altında çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Zeyrek, "Havaların aşırı sıcak olması nedeniyle bazen develeri yıkıyoruz. Dondurmayı seviyorlar, sıcak havalarda günde 9-10 dondurma yiyorlar. Deve turu 15 liradan yapılıyor. Bugünlerde o parayı neredeyse dondurmaya harcıyoruz. Zor ama ne yapalım, ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin." diye konuştu.