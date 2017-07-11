"Devasa" meyve bahçesinde kiraz hasadı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, vatandaşların tarlaları birleştirilerek Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirilen arazinin bin dekarında yetiştirilen kiraz ağaçlarında hasat başladı.

Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirerek 10 bin 920 dekar tarım alanı oluşturdu.



5 bin dönümlük kısmında meyve üretimi yapılan arazide, geçen yıllarda elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştirilmeye başlandı. Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yöre halkından yüzlerce kişiye de iş imkanı sağladı.



Meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın, tarım ve hayvancılığın ileride olduğu bir şehir olduğunu söyledi.



Artık babadan, atadan görme tekniklerin yanında büyük çiftliklerin yer aldığı, hem hayvancılık hem tarımdaki uygulamaların daha önemli olduğunu vurgulayan Yurtnaç, "Bunları biz destekliyoruz. Yıllar önce Kadışehri ilçemizin Kabalı köyünde 5 bin dönümlük araziye çeşitli meyveler dikilmiş. Yani bir toplulaştırma projesi gibi yapılmış. Bunun sonucunda bir firma gelmiş buradaki tüm hasadı alıp götürüyor. Bu da Yozgat’ın üretimin merkezi haline gelmesi demektir." dedi.



Yurtnaç, Kabalı dışında üç köyde daha çalışma yaptıklarına değinerek, şöyle konuştu:



"Bunların kimisinde vişne, kimisinde ayva, kimisinde üzüm yetiştirilecek. Yozgat’ı özellikle ihracatçılar için bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Bu sadece Yozgat için değil, tüm Türkiye için örnek olması gereken bir proje. Bu projeyi yaygınlaştıracağız, destekleyeceğiz daha büyütmeye gayret edeceğiz. Türkiye'de tarımdaki gelişmenin yolu toplu üretimlerdir, toplu üretim olunca toplu satış da oluyor. Burası bir pazar merkezi haline geliyor. Yozgat’ı bu manada tarım ve hayvancılıkta pazar yeri haline getirmeye gayret ediyoruz."



