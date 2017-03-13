Dev teleskop ziyarete açıldı

Çin'in güneybatısındaki Küresel Diyafram Radyo Teleskobu, turistlerin ziyaretine açıldı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Guicou eyaletinin Pingtang kasabasında bulunan, "Gök Gözü (Tienyen)" adındaki dünyanın en büyük radyo teleskobunu günde ortalama iki bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.



İşleyişini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle akıllı telefonlar dahil hiçbir elektronik cihaz, 500 metre çapındaki dev teleskoba 5 kilometreden fazla yaklaştırılmayacak.



Yapımına 2011'de başlanan, 180 milyon dolara mal olan Gök Gözü, uzaydaki yaşam bulgularını saptamak için çalışmalarına geçen yıl eylül ayında başlamıştı.



Gök Gözü, Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo'yu geçerek dünyanın en büyük radyo teleskobu olurken, daha sağlıklı ve doğru radyo sinyali alabilmesi için bulunduğu bölgenin 5 kilometre civarında yaşayan yaklaşık sekiz bin kişi tahliye edilmişti.