Dev orkinos kilo kilo satıldı

Kilogramı 20 liradan satılan 137 kilogram orkinos kısa sürede tükendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde satışa sunulan 137 kiloluk orkinos ilgi odağı oldu.



İlçede balıkçılık yapan Ali Batman, orkinosun Gelibolu'nun Güneyli sahili açıklarında yakalandığını söyledi.



Tezgaha koymaları sonrası ilginin dükkanlarına yöneldiğini dile getiren Batman, balığı kısa sürede parça parça sattıklarını kaydetti.



Balığın kilogramını 20 liradan sattıklarını ifade eden Batman, "137 kiloluk balığımız şu an bitmek üzere. Kilosunu parçalayarak 20 liradan sattık. Vatandaşlar 'nasıl tuttunuz, nasıl kaldırdınız?' diye çok sordu. Çok talep oldu. Bizim dükkanımızda balığı pişirme imkanımız da var. Orkinosun çoğu kısmını da burada müşterilerimize pişirdik." şeklinde konuştu.



