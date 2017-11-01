Beşiktaş - Monaco maçında ilk 11'ler belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında Fransa'nın Monaco ekibini konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Monaco arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Paolo Tagliavento, Alessandro Giallatini, Filippo Meli (İtalya)



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun



Monaco: Subasic, Raggi, Jemerson, Glik, Jorge, Joao Moutinho, Fabinho, Tielemans, Lemar, Keita Balde, Marcos Lopes