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01 Kasım 2017 19:13 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2017 19:15

Beşiktaş - Monaco maçında ilk 11'ler belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında Fransa'nın Monaco ekibini konuk ediyor.

Beşiktaş - Monaco maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Monaco arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Paolo Tagliavento, Alessandro Giallatini, Filippo Meli (İtalya)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun

Monaco: Subasic, Raggi, Jemerson, Glik, Jorge, Joao Moutinho, Fabinho, Tielemans, Lemar, Keita Balde, Marcos Lopes

Etiketler: beşiktaş monaco maçı


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