Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Geminin geçişi nedeniyle boğaz, tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Panama bandıralı "MSC Katrina" adlı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.



İzmit Limanı'na gitmek üzere Beyrut Limanı'ndan yola çıkan 366 metre uzunluğunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.



Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.