Türker Art, 8–28 Mart 2018 tarihleri arasında “Destination“ grup sergisine ev sahipliği yapacak.

Sanatseverler sergide Salar Ahmadian, Alex Gross, Jeremy Geddes, Emre Tandırlı ve Joel Rea‘nin eserleri ile buluşacak.

Uluslararası ve güncel Türk resim sanatından önemli imzaların yer aldığı ‘Destination’ grup sergisi Türker Art’ta sanatseverlerle buluşuyor. Salar Ahmadian ve Emre Tandırlı imzalı tuval üzeri son dönem çalışmalar, Alex Gross, Jeremy Geddes ve Joel Rea imzalı sınırlı sayıdaki arşivsel fine-art baskılar sergide öne çıkıyor.



Modern kaligrafi sanatının öncülerinden Ahmadian’ın bu sergi için özel ebat ürettiği eserlerde pop-art ve geleneksel sanat ögeleri ustaca sentezlenmiş. Christie’s müzayedesinde yabancı koleksiyonerler tarafından talep gören ve yüksek fiyata satışları gerçekleşen Salar Ahmadian’ın Türk koleksiyonerle tanışma sergisi olan ‘Destination’da, günümüz kent panoramalarını özgün ve benzersiz yorumlayan sanatçı Emre Tandırlı'nın büyük ebat ‘İstanbul Panorama’sı da sergilenecek.