Destici'den terörle mücadeleye destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Fırat Kalkanı Harekatı benzeri harekatların yapılması gerektiğini belirtti.

Destici, partisinin genel merkezindeki partililerle bayramlaşma töreninde, İslam coğrafyasında bayramın hak edildiği gibi yaşanamadığını belirtti.



Birçok noktada kan ve gözyaşının olduğunu dile getiren Destici, bunun bayram sevincini acıya dönüştürdüğünü bildirdi. Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamlara dikkati çeken Destici, "Binlerce Müslüman bu katliam sonucu hayatını kaybetti. Bu katliamı yapan sözde 'sevgi tomurcuğu' diye ortaya çıkıp iki yüzlü, sahtekarca, insanlık için mücadele ediyormuş gibi gözüken bu Budist, inançsız, ateist yani Allah tanımayan bu zümreyi lanetliyorum, kınıyorum. Rabb'im inşallah bunlara zamanı gelince hak ettiği cezayı da verecektir." diye konuştu.



Yaşananlara engel olmak için Müslüman coğrafyasının da yapabileceklerinin olduğunu vurgulayan Destici, "Onlarca gündür Myanmar'daki Müslümanlar katliamla karşı karşıya kalırken İslam İşbirliği Teşkilatının toplanamamış olmasını ayıplıyorum, kınıyorum. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı bütün Myanmar'daki Müslüman nüfus yok edilince mi toplanacak ya da bu İslam dünyasının başındaki devlet başkanları, liderleri Myanmar'daki bütün Müslüman nüfus yok edilince mi seslerini çıkaracaklar? Pek çoğu hayatından, lüksünden, rahatından taviz vermeye niyeti yok, sanki bir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Onları da kınıyorum, ayıplıyorum" ifadelerini kullandı. Destici, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini belirterek, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatının toplanmasına yönelik çağrıda bulunması gerektiğini belirtti.



Terörle mücadele



Terör örgütü PKK’nın kan dökmeye devam ettiğini hatırlatan Destici, terörle mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.



Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kendilerine ait bölge oluşturmaya çalıştığını dile getiren Destici, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın benzeri harekatların mutlaka ama mutlaka Afrin ve Irak'ın Sincar bölgesi başta olmak üzere PYD/PKK neredeyse oraya yapılması şart. Türkiye Cumhuriyeti devleti ne Suriye'nin ne Irak'ın kuzeyinde PYD/YPG/PKK varlığına müsaade edemez ve etmemelidir" dedi.



Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumunu" yanlış bir karar olarak nitelendiren Destici, "Bir an önce bu yanlış adımdan geri dönmeleri şarttır. Bu referandum bölgesinin içine Türkmen bölgelerini alacaklarını açıklaması büyük bir hadsizlik ve dünyadaki hiçbir Türk'ün kabul edebileceği bir şey değildir" diye konuştu.



Destici, Iraklı Türkmenlerin açıklamalarının sonuna kadar yanında olduklarını belirterek, "Türkmen bölgelerinin başka bir bölgeye dönüştürülmesine asla müsaade edemeyiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti de buna göz yumamaz ve göz yumdurmayız" dedi.



Bayramlaşmaya gelen partililerin çocuklarını kürsünün bulunduğu platforma çıkararak partililere hitap eden Destici, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı, çocuklara harçlık verdi.