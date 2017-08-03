Desteklemelerimiz önceden bildirilecek ve yılda iki kez ödenecek

Bakan Fakıbaba, Tarım destek ödemeleri hakkında, "Bundan sonra desteklemelerimiz ürün ekilmeden önce bildirilecek ve yılda iki kez ödenecek. Sizi tefecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bundan sonra tarımsal desteklerin ürün ekilmeden önce bildirileceğini ve yılda iki kez yapılacağını belirterek, "Sizi tefecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız." dedi.



Gün boyunca Tekirdağ'da temaslarda bulunan Fakıbaba, son olarak merkeze bağlı Yağcı Mahallesinde (Yağcı Köyü) hayvancılık yapanlar ve çiftçilerle bir araya geldi.



Burada köylülere hitap eden Fakıbaba, hayvancılıkla, tarımla ilgili ellerinden ne gelirse çiftçiden, üreticiden esirgemeyeceklerini kaydederek, elbette problemlerin olabileceğini, amaçlarının problemleri halletmek olduğunu anlattı.



"Köylünün, üretenin, emek veren kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." diyen Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının yeri geldiğinde ahıra girip süt sağacağını, yeri geldiğinde çamurlu tarlalarda dolaşacağını, ekranlara çıkarak bu işlerin halledilemeyeceğini söyledi. Fakıbaba, burada üreticilerin sorunlarını da dinledi.



Bir üreticinin, "çiftçinin planlama yapabilmesi için tarımsal destekleme zamanının açıklanması ve Meriç Nehri'nin Trakya'ya kazandırılarak tarım arazilerinin sulanması" konusundaki talebi üzerine Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:



"Trakya bölgesinde 4 milyon dönüm işlenebilir tarım arazisi var. Bunun yüzde 4-6 civarında sulama yapılabiliyor. Geriye kalan kısımda kuru tarım yapılıyor. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile beraber çalışmalarımız olacak. Havaalanında Veysel Bey (Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu) ile beraberdik. Desteklemelerle ilgili Bakanlar Kurulunda olduğunu biliyorum. İnşallah en hızlı şekilde bunu sizlere iletiriz. Bundan sonra da desteklemelerimiz ürün ekilmeden önce bildirilecek ve yılda iki kez ödenecek. Sizi tefecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız."



Alınan talepleri ilgili yerlere ileteceğini kaydeden Fakıbaba, "Bir de sayın valimiz, milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız ile cumartesi günü Ankara'da toplantı yapacağız. Allah'a çok şükür biz söz verirsek yaparız." diye konuştu.



Fakıbaba, hayvancılıkla da uğraşan bir çiftçinin her türlü araştırmayı yaparak bilimsel uygulamalarla hayvancılık yapmasına rağmen bir türlü sütten para kazanamadığını belirtmesi üzerine, devletin cumhurbaşkanının da başbakanının da diğer yöneticilerinin de hiçbir zaman çiftçinin borçlu olmasını istemediğini söyledi.



Sorunları tek tek tespit edeceklerini dile getiren Fakıbaba, üreticinin, çiftçinin, hayvancılık yapanların sorunlarını dinleyeceğini bildirdi.



Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatlarını geç açıkladığı, mahsul zamanında buğday ithal ettiği şeklindeki bir yorum üzerine Fakıbaba, yıllık yapılan ortalama 3-4 milyon tonluk buğdayın iç piyasaya sürülmeden, un, buğday, makarna olarak ihraç edildiğini anlattı.



Fakıbaba, "Amacımız, çiftçimizin refah seviyesini yükseltmek. Bütün arkadaşlarımızın sizlerle birlikte biraz daha sıkı, daha iş birliği içinde olması gerekiyor. Milletvekillerimiz var, il başkanlarımız var. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Biz bir aileyiz. Niyetimizin iyi olduğunu bilin. Haklı olduğunuz konular var. Bunları düzeltmek için buradayız." ifadelerini kullandı.