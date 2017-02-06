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06 Şubat 2017 09:25 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2017 09:28

Ders zili çaldı

2016-2017 eğitim-öğretim yılı, bugün başladı.

Ders zili çaldı

2016-2017 eğitim-öğretim yılı, bugün başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ilk ders zilinin çalmasıyla ders başı yaptı.

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