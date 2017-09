Derin dondurucu ve kıyma makinesi satışları patladı

Kurban Bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makinesi satışlarında artışlar yüzde 200'ün üzerine çıkarken, bu ürünlerin yıllık satışlarının yarısının bayram döneminde yapılıyor.

Vatandaşlar, sadece derin dondurucu ve kıyma makinesi değil bıçak seti, elektrikli testere, saklama kabı ve büyük boy poşetlere de bayram döneminde yoğun ilgi gösteriyor.



n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber tüketicilerin etlerini iyi saklayabilmek için derin dondurucuya, kıymasını kendi evinde sağlıklı ve güvenle hazırlamak isteyenlerin ise kıyma makinesine yöneldiğini söyledi.



Her yıl bu dönemde özellikle bayramdan önceki 15 günlük sürede derin dondurucu ve kıyma makinesi satışlarında ciddi artış yaşandığını dile getiren Koçak, bu artışın bayramdan sonraki 15 gün boyunca sürdüğünü anlattı.



Koçak, "Derin dondurucularda geçtiğimiz aya göre yüzde 150, kıyma makinelerinde ise yüzde 218'lik bir artış söz konusu. Bu satış ivmesinin eylül sonuna kadar sürmesini öngörüyoruz." dedi.



Derin dondurucu ve kıyma makinesinin dışında kurban kesimi için kullanılan her türlü el aleti ve bıçak setlerinde de ciddi artışlar gözlemlendiğini dile getiren Koçak, elektrikli testere ürünlerindeki artışın bir önceki aya göre yüzde 500'e ulaştığını vurguladı.



"Yıllık satışların yarısı bayram döneminde yapılıyor"



Koçtaş yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıl boyu toplam satışların içinde, derin dondurucuların yüzde 40'ının, kıyma makinelerinin ise yüzde 60'ının Kurban Bayramı döneminde gerçekleşiyor.



Bayram döneminde bu ürünlerin dışında battal-jumbo boy çöp torbaları, kesme tahtası çeşitleri, bıçak, masat ve et döveceği çeşitleri ile mutfak terazi modellerinin satışında artış yaşanıyor.



Mutfak ürünleri haricinde kurban kesim işleminde kullanılan tilki kuyruğu, çok amaçlı testere, kancalı tartı ile muşamba, büyük litreli tekerlekli saklama kutuları, buz kutuları gibi temizlik ve saklama ürünlerine talep oldukça artıyor.



"Bıçak ve çelik tencerelerde yüzde 30'luk artış"



Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, her yıl Kurban Bayramı döneminde vatandaşların etleri kesmek, parçalamak ve saklamak için alışveriş yaptığını söyledi.



Erdoğan, en çok artışın derin dondurucularda yaşandığı gibi yaygın bir anlayışın bulunduğunu, ancak birçok ürünün satışında artış yaşandığını kaydederek, "Bıçak, çelik tencere, kıyma makinesi gibi malzemelerin satışında bu dönemlerde yüzde 30'luk artış yaşanıyor." dedi.