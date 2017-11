Derikliler şehit kaymakam Safitürk'ü unutmuyor

Mardin'in Derik ilçesindeki vatandaşlar, geçen yıl terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü unutmuyor.

PKK mensuplarınca geçen yıl 10 Kasım'da haince düzenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ü rahmetle anılıyor.



Halka candan yaklaşımı ve hizmetleriyle ilçede sevgiyle anılan Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü acıyla hisseden esnaf, iş yerlerine şehidin fotoğraflarını astı.



Saldırıyı düzenleyen teröristlere tepkisi dinmeyen Derikliler, yarın düzenleyecekleri yürüyüşle saldırıyı 1. yılında lanetleyecek.



"ONU RAHMETLE ANIYORUZ"



Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, şehit kaymakamı rahmetle andıklarını, onu hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.



Derik'e gelmiş geçmiş en faydalı insanlardan birinin Safitürk olduğunu anlatan Dursun, "Ben daha böyle bir kaymakam görmedim. Mekanı cennet olsun." dedi.



Dursun, Safitürk'ün, aynı zamanda köylere hizmet götürmek için çabaladığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Merkezde ve köylerde gitmediği yer yoktu. Çukur ve barikat olaylarında bile her yere gidiyordu. Onu rahmetle anıyoruz. Derik halkı onu çok özlüyor, onu unutmak mümkün değil. Failleri bir an önce cezalandırılsın, biz de rahatlayalım. O halktan birisiydi, kendisini kimseden üstün tutmuyordu. Yatalak insanların evlerine giderdi. Fakirlere yardım yapıyordu, haberimiz bile olmuyordu."



"ÖZLEMİMİZİ BABASIYLA GİDERECEĞİZ"



Safitürk'ü hain saldırının 1. yılında yad edeceklerini bildiren Dursun, "Tüm Deriklilerin katılımıyla yarın şehit edildiği yerde onu rahmetle anacağız. Ailesinin de geleceğini öğrendik. Onlarla da hasret giderceğiz. Babasının elini öper duasını alırız. Ona olan özlemimizi babasıyla gidereceğiz."



"FOTOĞRAFINA HER BAKTIĞIMDA İÇİMDEN BİR ŞEY KOPUYOR"



Esnaf Osman Osmanoğlu, kaymakamın şehit edilişinin üzerinden bir yıl geçtiğini, acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.



Faillerin bir an önce cezalandırılmasını arzuladıklarını belirten Osmanoğlu, şunları kaydetti:



"Derikliler onu çok seviyordu, hepsi onun için ağlıyor. Ben bir ay boyunca onun için ağladım. Derik'e çok hizmetler yaptı. Derik zeytinini dünyaya taşıyacaktı. Derik'e hiçbir kaymakam bunun gibi yatırım yapmadı. Böyle feci şekilde öldürülmesini içimize sindirmiyoruz, kaymakamımızı kahpece şehit ettiler. Bu kanımıza dokunuyor. Fotoğrafına her baktığımda içimden bir şey kopuyor. Öz oğlum, kardeşim gibi seviyordum."



"YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"



Esnaf Cemal Eken ise Safitürk'ün çalışmalarına değinerek, "Çok iyi bir insandı, büyük projeleri vardı. Allah ondan razı olsun. Onu çok çok özlüyoruz. Yüreğimizde hissediyoruz. Böyle insanlar kolay kolay yetişmez. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.



Hasan Vural da Safitürk'ü rahmetle andıklarını dile getirerek, "Onu özlüyoruz. onun gibi kaymakam bir daha görmeyeceğimizi düşünüyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman gönlümüzde olacak." dedi.



Şeyhmus Abukan ise "Kendisini çok seviyorduk. Her kesimle ilgileniyordu. Allah ondan ve ailesinden razı olsun." ifadesini kullandı.



"DEVLETİMİZ, BAYRAĞIMIZ İÇİN BİZLER DE ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ"



Tayyip Eken, Derik halkı olarak onu hiçbir zaman da unutmayacaklarını belirterek, "Ölünceye kadar onu unutmayacağız. Çok güzel hizmetleri vardı. Derik halkı olarak hiçbir zaman terörün yanında yer almadık ve alamayacağız. Devletimiz, bayrağımız için bizler de şehit olmaya hazırız." dedi.



Mehmet Ekin de hain saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlere tepki göstererek, "Kanı yerde kalmasın. Üzerinden bir yıl geçti, onu aklımızda ve gönlümüzde taşıyoruz." diye konuştu.



İbrahim Akbağ da kaymakamın şehit edilmesine çok üzüldüklerini belirterek, "Derik için büyük bir kayıptı. Kendisinden çok çok memnunduk. Onu rahmetle anıyoruz. Katillerin elleri kırılsın." dedi.



YARIM BIRAKTIĞI HİZMETLER TAMAMLANIYOR



Derik ilçe merkezinde kurulan dev ekranda Safitürk'ün yaptığı çalışmalar ile yarım kalan hizmetlerin tamamlanması için yürütülen faaliyetler anlatılıyor.



Kaymakam Safitürk'ün "Derik zeytinini dünyaya tanıtma" hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler de bir bir hayata geçirildi.



Valilik, Derik Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerinin desteğiyle uygulanan projeler kapsamında 50 bin dekar alana 2 bin 200 zeytin fidanı dikildi, daha modern üretim amacıyla 10 kapama zeytin bahçesi yüzde 70 destekle çiftçilere hibe edildi.