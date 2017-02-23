Dereyi görmeden paçayı sıvamak yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile yapacakları maça ilişkin, "Dereyi görmeden paçayı sıvamak yok." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva karşısında ilk maçta aldıkları 3-1'lik avantajı kullanmaya çalışacaklarını söyledi.



Karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında oyuncusu Necip Uysal ile soruları yanıtlayan Güneş, rakiplerini deplasmanda yenmelerine rağmen kamuoyunda oluşan rehavete kendilerinin girmeyeceğine dikkati çekerek, "Neye göre garanti? Dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Bu iş ciddi iş." dedi.



"FUTBOL İHMALE GELMEYECEK BİR OLAYDIR"



İsrail temsilcisini yenmeleri halinde hem turu atlayacaklarını hem de ülke puanına katkı yapacaklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Turun ilk yarısı bitti. Sonuç ne olursa olsun burada turu geçmek zorundayız. Avantajımızı oynadığımız iyi futbolla hayata geçirmek istiyoruz. Umarım diğer takımlarımız da turu geçer. Üç Türk takımı turu atlar." diye konuştu.



Hapoel Beer-Sheva'nın önde oynayan oyuncularının çok hareketli ve teknik olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Baskıyı iyi yaparak kontrolü elimizde tutarsak avantaj bizde olur. Kamuoyundaki rehavet bize de yansırsa olumsuz olur. Futbol ihmale gelmeyecek bir olaydır." ifadelerini kullandı.



ADRİANO OYNAMAYACAK



Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Şenol Güneş, "Quaresma'nın bir sorunu yok. Mitrovic olmayacak. Cuma günü büyük ihtimal antrenmana çıkacak. Adriano büyük ihtimalle olmayacak. Ciddi bir sorunu yok ama kasıkta hafif bir ağrısı var. Onun dışında listemizde 21 kişi var. 3 kaleci çıkarsanız 18 kişi. Bunlar içinde bir 11 yapacağız." diye konuştu.



NECİP UYSAL: AYNI HIRSLA OYNAYIP TURU GEÇMEK İSTİYORUZ



Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan Necip Uysal ise ilk karşılaşmada iyi skor aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"İkinci karşılaşmada da aynı hırsla çıkıp, taraftarlarımızla beraber turu geçmek istiyoruz. Maç bitmedi. Aynı disiplinle oynayacağız. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir camia, her zaman kupaları hedefliyoruz."