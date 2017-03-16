Dere Suyu Yeniden Köpürdü

Niğde'nin Bor ilçesinde dere yatağında oluşan ve suyun aktığı kanalların ızgaralarından sokaklara taşan köpüğün yeniden görülmesi, halkı telaşlandırdı.

Niğde'nin Bor ilçesinde, geçen ay dere yatağında oluşan ve suyun aktığı kanalların ızgaralarından sokaklara taşan köpüğün yeniden ortaya çıkması halkı telaşlandırdı.



DERE SUYU YENİDEN KÖPÜRDÜ



Geçen ay Akkaya Barajı dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu oluştuğu bildirilen köpük, ilçe merkezinden geçen dere yatağında tekrar birikerek suyun geçtiği kanalların ızgaralarından sokaklara taştı.



İlçe sakinlerinden Mustafa İhsan Ugan, köpükten çok rahatsız olduklarını söyledi.



Dereden gelen su ile bahçelerini suladıklarını ifade eden Ugan, "Bu su bahçelerimize, bostanlarımıza, ağaçlarımıza gidiyor. Bu köpükler sürekli olarak meydana geliyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu şekilde. Bu suyun bostanımıza, bahçemize zarar vereceğini daha önceden biliyordum. Ektiğim marul, yeşil soğan, maydanoz bu suyla suladıktan sonra tamamen öldü. Yetkililerimizin en kısa sürede bu köpüğün önlemini almasını istiyoruz." dedi.



Benzer durum daha önce de yaşanmış, Niğde Valiliğinden, köpüğün nedeninin belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından üç uzman teknik personel tarafından arazi çalışmaları yapıldığı, köpüğün, Akkaya Barajı dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu oluştuğu bildirilmişti.