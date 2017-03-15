Derbiye misafir taraftar kararı

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Arena'da oynanacak maça, konuk sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Valilikte gerçekleştirdiği toplantıda, Galatasaray taraftarlarına Medical Park Arena'daki maçta yer ayrılmasına karar verdi. Buna göre 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, maçı tribünden izleyebilecek.



Kurul, sezon başında, Trabzonspor'un iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda rakip takım taraftarlarının statta yer almamasına karar vermişti.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Galatasaray ile yapılan maça bordo-mavili taraftarların alınması üzerine, Trabzon'da oynanacak maçta da rakip takım seyircisinin bulunması için Trabzonspor Kulübünün yetkilileri kurula başvurmuştu.