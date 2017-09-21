Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.



Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy



23 Eylül Cumartesi:



14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya



16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır



19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Ali Palabıyık



24 Eylül Pazar:



14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat



14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Halis Özkahya



16.30 Kasımpaşa-Kayserispor: Ümit Öztürk



19.30 Bursaspor-Galatasaray: Fırat Aydınus



25 Eylül Pazartesi:



20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan



