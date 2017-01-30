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30 Ocak 2017 14:35 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2017 14:46

Derbinin günü ve saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası, son 16 turunda yapılacak maçların programı açıklandı. Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Şubat Cumartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

Derbinin günü ve saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.

Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.
Program

4 ŞUBAT CUMARTESİ:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 ŞUBAT PAZAR:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

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