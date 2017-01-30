Derbinin günü ve saati belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası, son 16 turunda yapılacak maçların programı açıklandı. Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Şubat Cumartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması 5 Şubat Pazar günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.
Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.
Program
4 ŞUBAT CUMARTESİ:
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
5 ŞUBAT PAZAR:
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)