Trabzonspor, Galatasaray'ı iki golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Arena'da oynanan mücadelede Galatasaray, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada N'Doye ve 49. dakikada Yusuf kaydetti.



Bordo-mavili ekipte 65. dakikada Uğur Demirok kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu galibiyetin ardından Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'deki puanını 41'e çıkardı. Galatasaray ise ligde 46 puanda kaldı. Trabzonspor yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, Galatasaray ligde 2 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.



Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında TT Arena'da Adanaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise 26. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.