Derbinin galibi Galatasaray

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 89-73 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetine imza atarken, Fenerbahçe ise 5. mağlubiyetini yaşadı.



Sezonun ilk yarısındaki maçı 77-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta rakibine karşı üstünlük sağlamayı başardı.

Maçın ikinci çeyreğinde 14 sayı geriye düşen Galatasaray, özellikle üçüncü periyottaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurdu ve ligdeki 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise ligde 4 maç sonra kaybederek 5. yenilgisini yaşadı.



Karşılaşmaya Cansu Köksal'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray, 2. dakikayı 8-2 önde tamamladı. Lavender ve Parker'ın skorer oyunuyla maçta dengeyi kuran Fenerbahçe, 5. dakika içinde 13-12 üstün duruma geçti. Sarı-kırmızılıların çabasına karşın, Parker'ın basketleriyle üstünlüğü elinde tutan konuk ekip, son bölümde 8-0'lık seri yakalayarak ilk periyodu 23-18 önde bitirdi.



Galatasaray, Fenerbahçe'nin etkili savunması karşısında sayı bulmakta zorlanırken, Lavender, Quigley ve Gruda ile skor üreten sarı-lacivertliler, 15. dakikada 14 sayılık (24-38) farka ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 7-0'lık seriyle karşılık verip, 18. dakikada farkı 7 sayıya (31-38) düşürmesine rağmen, yaptığı kritik top kayıplarıyla bu hızını sürdüremedi. Fenerbahçe, devreyi 44-35 üstün kapattı.



İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Papova, Anderson, Deniz Çolakoğlu ve Jefferson'un basketleriyle 26. dakikada 51-50 öne geçerken, 27. dakikada 8 sayılık (60-52) farka ulaştı. Yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılı ekip, 33 sayı ürettiği çeyreği 68-56 önde geçti.



Son periyotta tam saha baskı uygulayarak Fenerbahçe'yi hataya zorlayan Galatasaray, bunda başarılı oldu. Sarı-lacivertli ekibin Parker, Lavender ve Quigley ile farkı kapatma çabaları sonuç vermezken, özellikle Anderson'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada 21 sayılık farka ulaştı: 85-64. Galatasaray, son bölümde de rakibine şans tanımayarak maçtan 89-73 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Uğur Özen, Süleyman Dağder Dağlı

Galatasaray: Anderson 24, Jefferson 20, Cansu Köksal 9, Pınar Demirok 5, Vitola 10, Papova 15, İnci Güçlü, Eda Şahin, Deniz Çolakoğlu 6, İrem Naz Topuz

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Quigley 13, Lavender 22, Parker 18, Gruda 8, Pelin Derya Bilgiç 3, Ayşe Cora 4, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 18-23

Devre: 35-44

3. Periyot: 68-56





ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 33 SAYI



Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı özellikle üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca gitti.



Müsabakanın ilk periyodu 23-18, devresi ise 44-35 Fenerbahçe'nin üstünlüğünde tamamlanırken, üçüncü çeyrekte 33 sayı üreten sarı-kırmızılılar, oldukça skorer bir oyun ortaya koydu.



İlk yarının tamamında attığı 35 sayıya karşılık üçüncü çeyrekte 33 sayı bulan Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı psikolojik üstünlüğü de ele almış oldu. Son periyoda 68-56 önde giren sarı-kırmızılı ekip, maçtan 89-73 galip ayrılmayı bildi.



EN SKORER İSİM ANDERSON



Müsabakanın en skorer ismi, Galatasaray adına 24 sayı üreten Yvonne Marche Anderson oldu.



Sarı-kırmızılı ekipte Monah Elise Jefferson 20, Maryia Papova 15 sayıyla galibiyete katkı verirken, Kristine Vitola ise 10 sayı ve 10 ribaunt üreterek "double-double" yaptı.



Fenerbahçe'de Jantel Lavender'in 22 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



DERBİLERDE İLK GALİBİYET



Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçla bu sezon 3 önemli branşta yapılan derbilerde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.



Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında iki kulübün takımları bu sezon 11. kez karşı karşıya gelirken, geride kalan 10 maçı Fenerbahçe üstün tamamlamıştı.



Sarı-kırmızılılar, 11. derbiyi kazanarak rakibi karşısındaki kötü gidişatına son verdi.



İki takımın bu sezon 3 branşta oynadığı derbilerde alınan sonuçlar şöyle:



Futbol:



Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0



Erkek basketbol:



Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103



Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74



Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80



Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79



Kadın basketbol:



Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55



Galatasaray-Fenerbahçe: 89-73



Erkek voleybol:



Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0



Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe: 1-3



Kadın voleybol:



Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3



Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1



