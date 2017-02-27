Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.



Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki tek golünü 47. dakikada Talisca serbest vuruştan kaydetti.



Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş bu sonuçla puanını 50'ye çıkarırken, Galatasaray 40 puanda kaldı.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise gelecek hafta taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.