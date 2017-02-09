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09 Şubat 2017 19:23 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2017 19:32

PFDK, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

TFF, derbiyle ilgili kararını açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza yağdırdı.

PFDK, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupasında yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

Kurul, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'e 4 maç, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye 3 maç ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç men ile Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak'a ise 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

KASIMPAŞA 3-0 HÜKMEN YENİK SAYILACAK

Kurul, ayrıca, Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 yenildiği Adanaspor mücadelesinde 3-0 hükmen yenik sayılmasına karar verdi.

Etiketler: TFFDerbiPFDK


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