PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş'a para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) yapılan açıklamada, kurulun, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe, tribün kapatma ve 30 bin lira para cezası verdiği belirtildi.



Kurulun, aynı maçta taraftarlarının sebep olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat dolayısıyla Beşiktaş'a toplam 350 bin lira para cezasının yanı sıra bu karşılaşmaya gelen taraftarlarının bir sonraki deplasman müsabakasına girişlerinin engellenmesini kararlaştırdığı kaydedildi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 15'er bin lira para cezası alırken, Çaykur Rizesporlu futbolcu Ahmet İlhan Özek'e de rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi maçtan men ve 13 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.



Bursaspor Kulübü de taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle 140 bin lira para ve tribün kapatma cezası aldı. Kurul, ayrıca Adanaspor'a tribün kapatma cezası verdi.