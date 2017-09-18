Derbinin biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için yarın satışa sunulacak biletlerin fiyatı, 80 ile 400 lira arasında değişiyor.
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.
Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak.
Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:
Okul açık-Mi̇gros tri̇bünü: 80 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok:100 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira
Maraton alt E blok: 275 lira
Fenerium alt E blok: 300 lira
1907 tri̇bünü: 400 lira