Derbinin biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için yarın satışa sunulacak biletlerin fiyatı, 80 ile 400 lira arasında değişiyor.

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.



Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak.



Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:



Okul açık-Mi̇gros tri̇bünü: 80 lira



Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok:100 lira



Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira



Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira



Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira



Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira



Maraton alt E blok: 275 lira



Fenerium alt E blok: 300 lira



1907 tri̇bünü: 400 lira