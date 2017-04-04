Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.



Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için yarın satışa sunulacağı bildirildi.



Biletlerin genel satışının ise 7 Nisan Cuma günü yapılacağı kaydedildi.



Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1 ve 2: 500 lira



Kategori 3: 400 lira



Kategori 4: 350 lira



Kategori 5: 275 lira



Kategori 6: 200 lira



Kategori 7: 150 lira



Kategori 8: 125 lira



Kategori 9: 100 lira