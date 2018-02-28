Derbiden sonra çalan şarkı açıklaması

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe derbisinin ardından çalınan şarkı ile ilgili bir işten çıkarmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Beşiktaş Kulübü yönetiminde görev aldığı süre boyunca siyah-beyazlıların iletişimle ilgili konuların kendisinin onayından geçtiğini belirten Işık, "Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan şarkı da benim sorumluluk alanımda, benim ve iletişim departmanın bilgisi dahilindedir." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak'ın bir televizyon programında yaptığı "Mini mini bir kuş şarkısının çalınacağından kimsenin haberi yoktu. Anonsu yapan kişiyi işten çıkardık." açıklamasının bilgi eksikliğinden kaynaklandığını dile getiren Işık şunları kaydetti:

"Bu konuda ne maç öncesi ne de maç sonrası Metin Abi (Albayrak) ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Muhtemelen ifadeleri de bu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çalınan şarkıda bir aşağılama, küfür, hakaret yok. Kaldı ki çalınan esprili çocuk şarkısı ezeli rakibimiz Fenerbahçe’nin taraftarları tarafından dahi mizahi bir gönderme olarak algılanmıştır. Beşiktaşlılık kültürüyle doğan büyüyen bizlerin olduğu yerde de zaten rakibimizi rencide edip aşağılayıcı iletişim faaliyetleri olmaz, olamaz. O nedenle bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır. Herkes görevinin başındadır. Bu sebeple herhangi bir işten çıkartma da olmayacaktır."



