Tansiyonu yüksek derbide 4 gol 3 kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı.

dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı.

dakikada Talisca'nın ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda Volkan Demirel sağına gelen topu kontrol etti. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Talisca'nın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Negredo, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topla altı pasın sol çaprazında Soldado gelişine vurarak meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden gole çevirdi: 1-1 dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında Medel meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası dışına attı. Dönen topa Mehmet Ekici gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in şutu direkten döndü. Oyuna alanına geri gelen topu Negredo altı pas gerisinde ıskaladı. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Talisca penaltı noktası civarından gelişine sert vurduğu topu Volkan Demirel kurtardı. Tecrübeli kaleciden seken meşin yuvarlağı sağ çaprazda Lens tamamladı, Skrtel'e çarpan top kornere gitti. dakikada Alper Potuk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45+2. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında sağdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı'nın kale önüne doğru sert vurduğu top Vida'nın eline çarparak ağlara gitti: 2-1

Derbinin ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin 52. dakikasında Quaresma kırkızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top altıpas içinde Tosic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Volkan Demirel topa sahip oldu. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Babel topu ön direkte kafayla arkaya çevirdi, Tolgay Arslan müsait pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı. dakikada Volkan Demirel ikinci sarı kartan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2 dakikada ceza sahası girişinde topu bir anda önünde bulan Babel'in şutunda Skrtel'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, final şansını ikinci maça bıraktı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kaldı ve final şansını ikinci maça bıraktı.

Vodafone Park'ta yine gergin derbi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan bir derbi maçı daha gergin tamamlandı.

İki takım Dolmabahçe'de Süper Lig ve Kupa olmak üzere 4. kez karşı karşıya gelirken, hakemler, her iki ekip oyuncularına toplam altı defa kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini Vodafone Park'ta ilk kez geçen sezon kupa mücadelesinde konuk etti. Bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie'ye yaptığı hareket sonrası Dusko Tosic, kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Fenerbahçe, ikinci yarıda Van Persie'nin attığı golle kupa maçını 1-0 kazanmıştı.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon Vodafone Park'ta rakibiyle yaptığı lig maçı da gergin geçti. Fenerbahçe'de Josef de Souza ve Martin Skrtel, bu karşılaşmada gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalmıştı. 1-0 geride olan sarı-lacivertli ekip, buna rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-1 berabere ayrılmasını bilmişti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de bu sezon oynanan Süper Lig mücadelesi ise sakin tamamlandı. Siyah-beyazlı takım, kırmızı kartın çıkmadığı bu karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağladı.

Sahasında Fenerbahçe'ye karşı kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, yeni stadındaki Fenerbahçe maçlarında kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle Vodafone Park'ta yaptığı 4 derbi maçta 5 gol yedi. Süper Lig'deki iki karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Beşiktaş, 2 kupa mücadelesinde ise 3 gol yedi.

Lens'ten kötü performans

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, performansıyla bekleneni veremedi.

Ligdeki derbinin yıldızı Quaresma, takımını yalnız bıraktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Lens'in yerine görev yapan Quaresma, sahada sadece 7 dakika kalabildi.

Süper Lig'deki derbi maçta Fenerbahçe'ye iki gol atan Quaresma, iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sırasında Fenerbahçe'den Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Sinirlerine hakim olamayan Portekizli oyuncu, zorlukla sakinleştirebildi.

Beşiktaş'ta ayrıca ikinci yarıda Domagoj Vida'nın yerine Ryan Babel görev yaptı. Oğuzhan Özyakup ise iyileşmesinin ardından 80. dakikada Pepe'nin yerine oyuna dahil oldu.

Avantajlıyken gol yedi

Beşiktaş, ilk yarıda rakibinin 10 kişi kalarak yakaladığı avantaja rağmen kalesinde golü gördü.

Siyah-beyazlı takım, maçın 44. dakikasında Alper Potuk'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beşiktaş, bu avantaja rağmen 45+2. dakikada Şener Özbayraklı'nın attığı golle 2-1 geriye düştü.

Negredo, 3 derbi maçında 2 gol attı

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren golü atan Alvaro Negredo, derbi maçlarındaki başarısını sürdürdü.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray ile yaptığı maçta fileleri havalandıran İspanyol oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'e avantajla döndü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak rövanş için avantaj yakaladı.

9 kişiyle yine kaybetmedi

Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi yine 9 kişi kaldığı Beşiktaş derbisini kaybetmedi.

Geçen sezon ligde Vodafone Park'ta oynanan derbide Fenerbahçe, 9 kişi kaldığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Bu derbide de 9 kişi kalan sarı-lacivertliler, sahadan yine beraberlikle ayrıldı ve eksik kalmasına rağmen ikinci maç öncesinde avantajlı bir skorla mücadeleyi tamamladı.

Soldado'dan ilk derbi golü

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi maçta gol sevinci yaşadı.

Soldado'nun, bu sezon daha önce Spor Toto Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 golü bulunuyordu. Bu sezon sadece ligde Galatasaray karşısında derbi sınavına çıkan Soldado, kupada Beşiktaş'ı boş geçmedi.

Öte yandan Soldado, 2 ay sonra gol attı. İspanyol golcü, kupada 27 Aralık 2017'de oynanan İstanbulspor maçında fileleri iki kez havalandırmıştı.

Şener Özbayraklı 2 yıl sonra

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Son golünü 2015-2016 sezonunda 6 Mart 2016'da Süper Lig'de Akhisarspor'a atan Şener, derbide fileleri havalandırarak gol hasretini dindirdi.

Mehmet Ekici göz doldurdu

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin performansı göz doldurdu.

Sakatlığının ardından 3 ay sonra forma giyen Mehmet, Şener Özbayraklı'nın attığı golün pasını da vererek skora doğrudan etki yaptı.

Kupada 17 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Deplasmanda 7 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi.

Deplasmanda yenilmezlik serisini derbide de sürdüren sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 25 kupa maçında 16 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.

Kaynak: AA