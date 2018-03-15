Derbi öncesi ortaya çıktı! Yok böyle tesadüf

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde eşine ender rastlanan tesadüfler ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2012 yılında yine Kadıköy'de oynanan karşılaşmayla tamamen aynı şartlarda oynanancak.



Zirve için büyük önem taşıyan cumartesi günkü derbinin tarihi 17 Mart'a denk gelirken, 2012 yılında oynanan karşılaşmanın da tarihi 17 Mart'tı.



O dönem iki takımın teknik direktörlüğünü de Fatih Terim ve Aykut Kocaman yaparken, bu maçta da iki isim takımlarının başında sahaya çıkacak.



Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamadığı ve 2-2'lik sonuçla biten mücadelenin iddaa oranlarıyla, bugünkü iddaa oranları da aynı.



İddaa oranları 2012:

Fenerbahçe: 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.65



İddaa oranları 2018:

Fenerbahçe: 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.65



Hakem de aynı



Benzerliklerin son halkası ise mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım oldu. 17 Mart 2012'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalan Yıldırım, 17 Mart 2018'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de hakemi oldu.

Kaynak: Fanatik