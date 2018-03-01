Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor kartal evinde yenilmiyor muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.

5 günde ikinci derbi maçı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak.

İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Kupada 16 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

94 yıllık rekabette 346. randevu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak ilk maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti.

Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Toplam 20 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:30

YAYIN: ATV

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay, Talisca, Lens, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman