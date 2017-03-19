"Dera Mülteci Kampı'nın yüzde 70'inden fazlası yıkılmış durumda"

Suriye'nin güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Dera Mülteci Kampı'nın yüzde 70'inden fazlasının kısmen ya da tamamen yıkılmış durumda olduğu bildirildi.

Londra merkezli Suriye'deki Filistinliler Çalışma Grubu'nun yayımladığı raporda, Suriye rejim güçlerinin, Dera Mülteci Kampı'na roket, patlayıcı yüklü varil ve toplarla düzenlediği saldırıları sürdürdüğü belirtildi.



Saldırılar nedeniyle Dera Mülteci Kampı'nın yüzde 70'inden fazlasının kısmen ya da tamamen yıkılmış durumda olduğu kaydedilen raporda, rejim güçleri tarafından uygulanan abluka ve bombardıman nedeniyle kampta insani durumun çok kötüye gittiği, ilaç ve gıda sıkıntısı yaşandığına işaret edildi.



Kamptaki su kesintisinin bin 71 gündür devam ettiği vurgulanan raporda, "Suriye'de 450 bin Filistinli mülteci yaşıyor. Bunlardan yüzde 95'inin tıbbi yardıma ihtiyacı var." ifadeleri kullanıldı.