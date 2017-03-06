Depremzedeler yalnız bırakılmıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara, Türk Kızılayınca günde üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

Samsat ilçesi ve bazı köylerde geçen hafta etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere, birçok kuruluş vatandaşlara yardım için büyük çaba harcadı.



AFAD yetkilileri evi hasar gören vatandaşlara çadır dağıtırken, Türk Kızılayı ise mağdur olan vatandaşlarla görüşerek yemek ve su başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını gideriyor.



Kaymakamlık bahçesine konuşlandırılan mobil mutfakta hazırlanan yemekler, araçlara konularak çadırlarda kalan vatandaşlara ikram ediliyor.



Türk Kızılayı Afet Koordinatörü İlhan Öztürk, depremin ardından kısa sürede bölgeye ulaştıklarını ve çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Mağdur olan bütün vatandaşlara ellerinden geldiğince destek olduklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Türk Kızılayı olarak burada günde 4 bin 500 depremzede ile bin 500 personele, yemek dağıtımı yapıyoruz. Bölgede bulunan bazı yardım kuruluşlarına ait mobil aşevi de köylerde hizmet vermekteydi. Onlar da yarından itibaren bu görevi bizlere devredecekler. Buradaki acılar sarılana kadar, depremzedelerin mağduriyetleri giderilene kadar Türk Kızılayı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte onlara hizmet etmeye gayret edeceğiz."