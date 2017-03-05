Depremzedeler için güreştiler

Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara moral için düzenlenen güreşleri, yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremzedelere moral için deve güreşi düzenlendi.



Ayvacık Belediyesi Panayır Arenası'nda düzenlenen etkinlikte, Manisa, İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale'den 186 deve güreşti.



İlçede 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen köylerdeki vatandaşların otobüslerle alana geldiği etkinliğe, yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, yaptığı konuşmada, deve güreşlerinin, Ege Bölgesi'ndeki turizm kentlerinin geleneksel, kültürel etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.



Deve güreşlerini depremzedelere moral olması amacıyla düzenlediklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Maalesef ocak ayından beri depremlerden etkileniyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Bu bizi mutlu ediyor. Deprem insanları öldürmez. Çürük çarık yapılan binalar zarar verir. Yaşanan sarsıntılarda bizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, milletvekillerimize, tüm belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Deve güreşlerini, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez de izledi.