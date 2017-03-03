Depremin yıktığı evde okul çantasını arıyor

Samsat ilçesinde meydana gelen depremde evleri hasar gören Zeynep Dağ (12), canını kurtardığına sevinirken toprak altında kalan okul çantasına ulaşamadığı için üzülüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde etkisini hissettiren depremin merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.



Depremin en çok etkili olduğu Taşkuyu köyünde evleri zarar gören Zeynep Dağ, deprem sırasında annesi ve kardeşleriyle odada bulunduklarını, sarsıntıyla korkudan yere yattıklarını söyledi.



Depremzedeler geceyi sera ve çadırlarda geçirdi



"OKULA NASIL GİDECEĞİM?"



Babasının bir süre sonra gelerek kendilerini evden çıkarttığını aktaran Dağ, "Depremden önce okuldan gelmiştim ve öğretmenimiz bize ödev vermişti. Ders çalışıyordum okul çantam, kitap ve defterlerim toprak altında kaldı. Ödevimi nasıl yapacağım, okula nasıl gideceğim? Çok üzülüyorum." dedi.



Baba Hamza Dağ da deprem anında avluda olduğunu belirterek, "5 çocuğum ve eşimi kurtarmaya çalıştım ancak hangisini çıkaracağıma şaşırdım. İlk başta küçük olan ikisini dışarıya çıkardıktan sonra tekrar girip diğer 2 çocuğu da toprak altından aldım. Aileme bir zarar gelmemesi bizim teselli kaynağı oldu." şeklinde konuştu.